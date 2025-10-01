Тюменцам рассказали, как с умом взять кредит

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области дали рекомендации, как правильно взять кредит. Ими поделилась управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Прежде чем брать кредит, необходимо проанализировать свои доходы и расходы; потенциальные риски и предстоящие крупные траты.

"Помните: ежемесячные платежи по всем кредитам не должны превышать 30 % вашего дохода. Для долгосрочных займов, например, ипотеки, рассмотрите оформление страховки", – говорит эксперт.

Как сообщает "Тюмеская область сегодня", полезным будет сравнить предложения разных банков. Заемщикам советуют изучить условия кредитования в нескольких организациях. Необходимо обратить внимание на: процентную ставку; срок кредитования; штрафы и пени за просрочку; требования по страховке; наличие льготных программ.

Важно проверить наличие лицензии банка на сайте Банка России в разделе "Проверить участника финансового рынка".

"Кроме того, внимательно читайте договор. Возьмите экземпляр договора и изучите его вдумчиво. Ключевой показатель — полная стоимость кредита, указанная в квадратной рамке на первой странице. Она учитывает не только проценты, но и все платные услуги. Если есть вопросы — задавайте их сотрудникам банка", - добавила Елена Никитина.

Нужно соблюдать график выплат, не откладывать взносы на последний момент. Если появились свободные средства, можно досрочно погасить части долга — банк скорректирует срок или размер будущих платежей.