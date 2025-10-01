Тюменцам рассказали, как с умом взять кредит
Жителям Тюменской области дали рекомендации, как правильно взять кредит. Ими поделилась управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.
Прежде чем брать кредит, необходимо проанализировать свои доходы и расходы; потенциальные риски и предстоящие крупные траты.
"Помните: ежемесячные платежи по всем кредитам не должны превышать 30 % вашего дохода. Для долгосрочных займов, например, ипотеки, рассмотрите оформление страховки", – говорит эксперт.
Как сообщает "Тюмеская область сегодня", полезным будет сравнить предложения разных банков. Заемщикам советуют изучить условия кредитования в нескольких организациях. Необходимо обратить внимание на: процентную ставку; срок кредитования; штрафы и пени за просрочку; требования по страховке; наличие льготных программ.
Важно проверить наличие лицензии банка на сайте Банка России в разделе "Проверить участника финансового рынка".
"Кроме того, внимательно читайте договор. Возьмите экземпляр договора и изучите его вдумчиво. Ключевой показатель — полная стоимость кредита, указанная в квадратной рамке на первой странице. Она учитывает не только проценты, но и все платные услуги. Если есть вопросы — задавайте их сотрудникам банка", - добавила Елена Никитина.
Нужно соблюдать график выплат, не откладывать взносы на последний момент. Если появились свободные средства, можно досрочно погасить части долга — банк скорректирует срок или размер будущих платежей.