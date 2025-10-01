Тюменцы могут подписывать документы через мессенджер MAX

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут подписывать документы через мессенджер MAX. Чат-бот "Госключ" предоставляет простой и удобный способ подписания договоров и других бумаг с использованием электронной подписи, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Нужно скачать приложение и получить сертификаты, чтобы использовать сервис максимально эффективно. Для подписания документов необходимо: найти чат-бот "Госключ" по названию в поиске платформы; подтвердить свой профиль с помощью сервиса "Госуслуги"; загрузить документы для подписания; выбрать тип электронной подписи; подтвердить подписание.