  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 0..-2 С 1 м/с ветер юго-западный

Лекции, дискуссии и практикумы ждут тюменцев на программе поддержки "Создатели и сообщества"

Общество, 20:39 18 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Программа поддержки "Создатели и сообщества" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" с 20 октября по 26 декабря. Тюменцев ждут лекции, дискуссии, практикумы и творческие встречи. Подробная афиша и регистрация доступны в сообществе "Контора пароходства".

"Мы создаем живую творческую среду — не на словах, а на деле. Когда тюменцы, увлеченные искусством, объединяются, город обретает новое звучание. Наш проект — это пространство для людей и ради людей. Здесь каждый найдет поддержку, чтобы поверить в свои творческие силы, найти единомышленников и воплотить идеи в жизнь", — рассказала руководитель проектного офиса Алина Трояновская.

Как сообщает "Moi-portal.ru", присоединиться могут люди старше 18 лет, которые хотят внести свой вклад в культурное развитие города. Участники смогут обменяться идеями, познакомиться с местными талантами или сделать первые шаги в собственном творчестве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Контора пароходства

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 18.10.2025Лекции, дискуссии и практикумы ждут тюменцев на программе поддержки "Создатели и сообщества"
19:37 18.10.2025Пешую экскурсию для ветеранов СВО и их родных провели в Тюмени ко Дню отца
18:11 18.10.2025Тюменцев ожидает осенний период распродаж
17:55 18.10.2025Юные тюменцы в осеннем субботнике убрали территории своих школ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора