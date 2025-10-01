Лекции, дискуссии и практикумы ждут тюменцев на программе поддержки "Создатели и сообщества"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Программа поддержки "Создатели и сообщества" пройдет в мультицентре "Контора пароходства" с 20 октября по 26 декабря. Тюменцев ждут лекции, дискуссии, практикумы и творческие встречи. Подробная афиша и регистрация доступны в сообществе "Контора пароходства".

"Мы создаем живую творческую среду — не на словах, а на деле. Когда тюменцы, увлеченные искусством, объединяются, город обретает новое звучание. Наш проект — это пространство для людей и ради людей. Здесь каждый найдет поддержку, чтобы поверить в свои творческие силы, найти единомышленников и воплотить идеи в жизнь", — рассказала руководитель проектного офиса Алина Трояновская.

Как сообщает "Moi-portal.ru", присоединиться могут люди старше 18 лет, которые хотят внести свой вклад в культурное развитие города. Участники смогут обменяться идеями, познакомиться с местными талантами или сделать первые шаги в собственном творчестве.