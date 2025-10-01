  • 18 октября 202518.10.2025суббота
Юные тюменцы в осеннем субботнике убрали территории своих школ

Общество, 17:55 18 октября 2025

из Telegram-канала главы Тюмени | Фото: из Telegram-канала главы Тюмени

В уборке территорий своих школ участвовали юные тюменцы в рамках осеннего субботника. Учащиеся школы №60 установили рекорд. Они собрали 300 мешков листвы. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Ученики школы № 25 вместе с педагогами разделили территорию на "зоны заботы" и собрали около 150 мешков опавших листьев. В школе № 63 под лозунгом "Чистая школа – чистый город!" на уборку вышли более 1 тысячи 600 учащихся и 87 преподавателей", отметил глава города.

﻿

Сотрудники департамента образования Тюменской области обновили ограждение территории департамента.

﻿

# субботник , школьники

