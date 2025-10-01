В Тюмени стартовали первые сетевые занятия вузов-участников межвузовского кампуса

Первое занятие в рамках сетевого взаимодействия между вузами–участниками межуниверситетского кампуса состоялось в ТМУ. Его тема - "гематологические исследования: основные этапы клинического анализа крови".

Участниками лекции заведующего кафедрой патологической физиологии Тюменского медуниверситета, доцента Николая Курловича стали магистранты ТюмГУ по программе "Биология: математическая биология и биоинформатика".

На сетевом занятии студенты рассмотрели варианты определения состава периферической крови, схему кроветворения и морфологию молодых клеток. Были изучены основные этапы клинического анализа крови и процедура забора крови для дальнейшего анализа, сообщает пресс-служба ТМУ.

На практической части занятия ребята выполнили микроскопию и посетили клинико-диагностические лабораторию Тюменского медицинского университета, где познакомились с оборудованием и особенностями выполнения исследований.

"Лаборатория Тюменского медицинского университета оснащена по последнему слову техники. Гематологические исследования проводятся на автоматизированных анализаторах, результаты которых, при необходимости, перепроверяют сотрудники лаборатории. Интересно, что общее количество анализов крови превышает население России в несколько раз, так как подобные процедуры назначаются и при поступлении в стационар и по необходимости при обращении к врачу", - рассказал Николай Курлович.

Ожидается, что сетевое сотрудничество вузов-резидентов тюменского кампуса наберет полную силу в 2028 году, после завершения его строительства.

Напомним, тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".