  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тюмени стартовали первые сетевые занятия вузов-участников межвузовского кампуса

Общество, 13:15 19 октября 2025

ТМУ | Фото: ТМУ

Первое занятие в рамках сетевого взаимодействия между вузами–участниками межуниверситетского кампуса состоялось в ТМУ. Его тема - "гематологические исследования: основные этапы клинического анализа крови".

Участниками лекции заведующего кафедрой патологической физиологии Тюменского медуниверситета, доцента Николая Курловича стали магистранты ТюмГУ по программе "Биология: математическая биология и биоинформатика".

На сетевом занятии студенты рассмотрели варианты определения состава периферической крови, схему кроветворения и морфологию молодых клеток. Были изучены основные этапы клинического анализа крови и процедура забора крови для дальнейшего анализа, сообщает пресс-служба ТМУ.

ТМУ | Фото: ТМУ

На практической части занятия ребята выполнили микроскопию и посетили клинико-диагностические лабораторию Тюменского медицинского университета, где познакомились с оборудованием и особенностями выполнения исследований.

"Лаборатория Тюменского медицинского университета оснащена по последнему слову техники. Гематологические исследования проводятся на автоматизированных анализаторах, результаты которых, при необходимости, перепроверяют сотрудники лаборатории. Интересно, что общее количество анализов крови превышает население России в несколько раз, так как подобные процедуры назначаются и при поступлении в стационар и по необходимости при обращении к врачу", - рассказал Николай Курлович.

Ожидается, что сетевое сотрудничество вузов-резидентов тюменского кампуса наберет полную силу в 2028 году, после завершения его строительства.

Напомним, тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# межуниверситетский кампус , нацпроект Молодежь и дети , студенты , ТМУ , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 19.10.2025Фестиваль детских команд КВН проведут в Тюмени в ноябре
17:00 19.10.2025Тюменцы могут подать заявление для заключения контракта с Минобороны РФ онлайн
16:10 19.10.2025Тюменские танцоры заняли первое место во всероссийском онлайн-конкурсе
15:34 19.10.2025В Абатском округе отремонтировали участок областной дороги

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора