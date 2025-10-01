Тюменские автоинспекторы проведут уроки безопасности для школьников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные мероприятия по безопасности детей на дорогах проведут сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в преддверии осенних каникул. В школах пройдут уроки дорожной безопасности, у образовательных учреждений – рейды по соблюдению водителями правил перевозки детей и правил проезда пешеходных переходов.

"В этом году в регионе в ДТП получили ранения 478 детей, шесть погибли. В прошлом году на этот период погибли семь юных участников дорожного движения, - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - Не снижается и число аварий с участием детей-пассажиров. Каждый десятый ребенок-пассажир перевозится с нарушением правил перевозки детей в автомобилях".

В преддверии каникул надзорные мероприятия по выявлению нарушений правил перевозки детей особенно актуальны. В этом году тюменские автоинспекторы к административной ответственности привлекли почти 7 тыс. водителей, перевозящих детей без удерживающих устройств.