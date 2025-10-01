  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
Тюменским студентам-очникам напомнили о лимитах льготных транспортных карт

Общество, 13:53 19 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменским студентам-очникам напомнили о лимитах льготных транспортных карт. Льгота составляет 50%, с 1 октября этого года – 20 рублей.

Есть несколько основных причин, по которым карту могут заблокировать. "Студент" может потерять свой статус после окончания учебы или отчисления или сменить место и форму обучения. Также возможно получение дубликата транспортной карты в случае утери или порчи.

Напомним, что количество поездок по льготной карте рассчитывается из количества двух в день. При этом не учитываются воскресения, праздничные дни и каникулы. Льготные поездки предоставляются учащимся учреждений СПО и вузов с сентября по июнь включительно. В октябре их 54, в ноябре будет 50.

Если лимит использован, то карта продолжит работать как общепользовательская, ее не блокируют. То есть будет списываться полный тариф по безналичному расчету – 35 рублей, при этом будет действовать пересадочный тариф с возможностью сделать одну пересадку бесплатно в течение 60 минут. Также можно оплатить проезд по QR-коду. До 31 декабря действует акция: поездка обойдется в 27 рублей.

Вопросы по транспортным картам принимают в "ТТС" по ул. Котовского, 52 и тел. 8-800-600-99-72.

# льготный проезд , студенты

