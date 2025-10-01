  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменцы могут подать заявление для заключения контракта с Минобороны РФ онлайн

Общество, 17:00 19 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявление для заключения контракта с Минобороны РФ в Тюменской области можно заполнить онлайн. На сайте службапоконтракту72.рф размещена не только форма заявки, но и полная информация о преимуществах заключения контракта, требованиях к кандидатам, а также ответы на важные вопросы.

В Тюменской области установлена самая большая стране (по данным тюменского ПОВСК) выплата - 3 млн 400 тысяч рублей. Чтобы ее получить контракт необходимо заключить по 30 ноября в военкоматах региона или в пункте отбора на военную службу в Тюмени.

Контракт может заключить любой гражданин от 18 до 65 лет, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства. Прописка в области для этого не обязательна.

Инструкторы пункта отбора учитывают желание, умения и знания каждого гражданина, пожелавшего вступить в ВС РФ, отмечает инфоцентр правительства региона.

Для заключения контракта не нужны рекрутеры, кадровые агентства, "волонтеры Минобороны" и какие-либо частные лица. Они не могут обещать больших выплат — чаще всего это обман.

Проконсультироваться по условиям получения выплаты можно по телефону 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора на военную службу по адресу: Тюмень, ул. Республики, 2/1, а также в любом военном комиссариате Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Минобороны , спецоперация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 19.10.2025Фестиваль детских команд КВН проведут в Тюмени в ноябре
17:00 19.10.2025Тюменцы могут подать заявление для заключения контракта с Минобороны РФ онлайн
16:10 19.10.2025Тюменские танцоры заняли первое место во всероссийском онлайн-конкурсе
15:34 19.10.2025В Абатском округе отремонтировали участок областной дороги

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора