Тюменцы могут подать заявление для заключения контракта с Минобороны РФ онлайн

Заявление для заключения контракта с Минобороны РФ в Тюменской области можно заполнить онлайн. На сайте службапоконтракту72.рф размещена не только форма заявки, но и полная информация о преимуществах заключения контракта, требованиях к кандидатам, а также ответы на важные вопросы.

В Тюменской области установлена самая большая стране (по данным тюменского ПОВСК) выплата - 3 млн 400 тысяч рублей. Чтобы ее получить контракт необходимо заключить по 30 ноября в военкоматах региона или в пункте отбора на военную службу в Тюмени.

Контракт может заключить любой гражданин от 18 до 65 лет, иностранный гражданин, либо лицо без гражданства. Прописка в области для этого не обязательна.

Инструкторы пункта отбора учитывают желание, умения и знания каждого гражданина, пожелавшего вступить в ВС РФ, отмечает инфоцентр правительства региона.

Для заключения контракта не нужны рекрутеры, кадровые агентства, "волонтеры Минобороны" и какие-либо частные лица. Они не могут обещать больших выплат — чаще всего это обман.

Проконсультироваться по условиям получения выплаты можно по телефону 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора на военную службу по адресу: Тюмень, ул. Республики, 2/1, а также в любом военном комиссариате Тюменской области.