В Тюмени разыскивают водителя Lexus, который скрылся с места ДТП
Водителя Lexus, который скрылся с места ДТП на ул. Мельникайте, 112, разыскивают сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области. Авария произошла с питбайком утром 18 октября.
15-летний водитель питбайка Charmax не имеет права управления транспортом, он был в защитном шлеме, в ДТП получил травму головы. Сейчас транспортное средство поместили на спецстоянку. Его принадлежность выясняется.
Водитель на автомобиле Lexus уехал с места ДТП.