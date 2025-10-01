  • 19 октября 202519.10.2025воскресенье
В Тюмени разыскивают водителя Lexus, который скрылся с места ДТП

Общество, 14:01 19 октября 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Водителя Lexus, который скрылся с места ДТП на ул. Мельникайте, 112, разыскивают сотрудники Госавтоинспекции по Тюменской области. Авария произошла с питбайком утром 18 октября.

15-летний водитель питбайка Charmax не имеет права управления транспортом, он был в защитном шлеме, в ДТП получил травму головы. Сейчас транспортное средство поместили на спецстоянку. Его принадлежность выясняется.

‎Водитель на автомобиле Lexus уехал с места ДТП.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

# ДТП , розыск

