Фестиваль детских команд КВН проведут в Тюмени в ноябре

| Фото: сообщество "Пионер-лига КВН | Тюменская область" | Фото: сообщество "Пионер-лига КВН | Тюменская область"

Фестиваль детских команд КВН состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" 8 ноября. Гостей ждут к 16 часам, сообщают организаторы.

Присоединиться к шестому сезону 2025-2026 Пионер-лиги КВН можно до 25 октября. Чтобы стать участником, нужно отправить заявку на электронную почту KVN72to@pioner72.ru.

Положение можно почитать в группе во ВКонтакте по ссылке. Возрастное ограничение: 6+