  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
  • USD80,9834
    EUR94,5835
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер западный

Тюменцы присоединяются к плетению масксетей в социальных гостиных

Общество, 15:05 20 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Получить консультации психологов и присоединиться к плетению маскировочных сетей могут тюменцы в социальных гостиных, которые продолжают работу на базе учреждений отрасли спорта и молодежной политики Тюмени.

В центре эстетического воспитания "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30) 26 октября с 10 до 13 часов будет работать психологическая гостиная. Записаться можно по телефону: 44-40-87.

В детско-юношеском центре "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) с 20 по 24 октября с 9 до 12 часов можно заняться плетением маскировочных сетей.

В детско-юношеском центре "Авангард" им. Героя России Ж. Н. Раизова (ул. Энергетиков, 45а) с 20 по 24 октября с 8 часов продолжится плетение маскировочных сетей.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# консультация , молодежная политика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 20.10.2025Артем Жога дал совет участникам программы "Боевой кадровый резерв"
15:05 20.10.2025Тюменцы присоединяются к плетению масксетей в социальных гостиных
14:54 20.10.2025Тобольск комплексно готовят к зиме
14:32 20.10.2025Тюменская делегация передала ключи от микроавтобуса организациям Краснодона

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора