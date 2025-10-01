Тюменцы присоединяются к плетению масксетей в социальных гостиных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Получить консультации психологов и присоединиться к плетению маскировочных сетей могут тюменцы в социальных гостиных, которые продолжают работу на базе учреждений отрасли спорта и молодежной политики Тюмени.

В центре эстетического воспитания "В доме Буркова" (ул. Дзержинского, 30) 26 октября с 10 до 13 часов будет работать психологическая гостиная. Записаться можно по телефону: 44-40-87.

В детско-юношеском центре "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) с 20 по 24 октября с 9 до 12 часов можно заняться плетением маскировочных сетей.

В детско-юношеском центре "Авангард" им. Героя России Ж. Н. Раизова (ул. Энергетиков, 45а) с 20 по 24 октября с 8 часов продолжится плетение маскировочных сетей.

Возрастное ограничение: 0+.