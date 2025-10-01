  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
В Тюменской области на неделе потеплеет до плюс 10 градусов

Общество, 13:37 20 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Малооблачная погода без существенных осадков ожидается в Тюменской области с 20 по 26 октября. Температура воздуха днем прогреется до 8-10 градусов, сообщает центр Фобос.

В Тюмени 20 октября ожидается ясная погода, в дневное время будет плюс 4 градуса, ветер слабый, западный. Ближайшей ночью - ясная погода, температура опустится до минус 2.

21 октября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Воздух прогреется до плюс 8 градусов, ночью будет минус 3. Ветер сменит направление на юго-западное.

Среда, 22 октября, станет самым теплым днем. Столбик термометра поднимется до плюс 10 градусов, ночью опустится до 0. Ветер юго-западный, до 3 м/с.

С 23 по 25 октября в дневное время суток тюменцам обещают от 5 до 7 градусов тепла. Слабый ветер подует с юга. В ночные часы ожидается от 0 до минус 2 градусов. Преимущественно будет малооблачно.

26 октября возможен небольшой дождь. Температура днем составит плюс 6 градусов, ночью опустится до плюс 1. Южный ветер поднимется до 5 м/с.

Виктория Макарова

﻿
