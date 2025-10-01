Сальмонеллу нашли в курином мясе и субпродуктах тюменского производителя

Бактерии Salmonella нашли в курином мясе и субпродуктах тюменской птицефабрики. В залах убоя и потрошения, как и во время этих процессов, специалисты выявили множественные нарушения, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

По итогам сентябрьской проверки специалисты приняли решение о прекращении действия деклараций о соответствии на животноводческую продукцию - бедра и желудочки цыплят-бройлеров. Партию этой продукции весом 32,3 кг уничтожили. Предприятию привлекли к административной ответственности за нарушение технических регламентов.

Всего в Тюменской области с начала 2025 года управление прекратило действие 38 деклараций о соответствии на пищевую продукцию животного происхождения.