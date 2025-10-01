Фестиваль кукольных театров УФО "Сказочный мир" стартовал в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Открытие фестиваля театров кукол "Сказочный мир" прошло в Тюмени 21 октября. Событие в третий раз объединяет театры Уральского федерального округа. Жителей Тюменской области ждут девять живых показов.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала председатель регионального отделения "Союза женщин России", заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

"Показы пройдут в Ялуторовске, Тобольске, Ишиме, Вагайском, Нижнетавдинском районах. Кроме того, спектакли можно будет посмотреть в виртуальных концертных залах", — отметила она.

За счет показов в виртуальных залах охват аудитории будет большой, считает директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров. В прошлом году общее количество просмотров составило около 16 тысяч, из них более 10 тысяч — это детская аудитория.

Особенностью фестиваля в этом году станут глубокая образовательная программа, мастер-классы, интенсивы, акцент на работе с руководителями и педагогами школьных театров. С тюменскими учителями будут работать преподаватели театральной педагогики из Москвы.

В этом году в фестивале "Сказочный мир" участвуют три кукольных театра. Кроме Тюменского театра кукол, это театры Челябинска и Ханты-Мансийска. Челябинский государственный театр кукол имени Вольховского привез легендарный спектакль "Аистенок и пугало" (6+), его увидят маленькие зрители в Ялуторовске. Ханты-Мансийский театр кукол представит спектакль "О рыцарях и принцессах" (6+) в Тобольске и Вагае. Тюменский театр кукол приготовил к показу постановку "Приключение звездного Цирколета" (6+).

"Зрителями являются жители нашей тюменской глубинки, также обязательная составляющая нашего фестиваля — благотворительные показы", — подчеркнул директор Тюменского театра кукол Роман Явныч.

Вера Коршунова