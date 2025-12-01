  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
В Тюменской области изменили место приема психолого-медико-педагогической комиссии

Общество, 18:21 16 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Место приема психолого-медико-педагогической комиссии изменили в Тюменской области. По этой причине запись детей на январь 2026 г. приостановлена, сообщает инфоцентр регионального правительства.

До 30 декабря комиссия ведет прием по ранее поданным заявлениям в Тюмени (ул. Володарского, 49, кабинет 203).

Уточнить дату начала приема документов необходимо уточнить по телефону (3452) 44-40-07 после 12 января 2026 года.

Важно заранее сверить полный перечень необходимых документов по телефону. Для включения ребенка в список обследуемых необходимо лично подать полный пакет документов по адресу: г. Тюмень, ул. Пышминская 3а/1 (запись на комиссию не производится по телефону).

# дети-инвалиды , диагностика

