В Тюменской области изменили место приема психолого-медико-педагогической комиссии
Место приема психолого-медико-педагогической комиссии изменили в Тюменской области. По этой причине запись детей на январь 2026 г. приостановлена, сообщает инфоцентр регионального правительства.
До 30 декабря комиссия ведет прием по ранее поданным заявлениям в Тюмени (ул. Володарского, 49, кабинет 203).
Уточнить дату начала приема документов необходимо уточнить по телефону (3452) 44-40-07 после 12 января 2026 года.
Важно заранее сверить полный перечень необходимых документов по телефону. Для включения ребенка в список обследуемых необходимо лично подать полный пакет документов по адресу: г. Тюмень, ул. Пышминская 3а/1 (запись на комиссию не производится по телефону).