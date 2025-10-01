  • 20 октября 202520.10.2025понедельник
1500 человек побывали на первом областном фестивале русской традиционной культуры "Покров"

Общество, 18:51 20 октября 2025

Комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: Комитет по делам национальностей Тюменской области

1 тыс. 500 человек стали участниками первого областного фестиваля русской традиционной культуры "Покров", который прошел на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени, сообщает информационный центр правительства региона.

Горожан ждала концертная программа "Голоса родной Земли", мастер-классы, выставку-ярмарку "Город мастеров", русские игры и забавы для всей семьи. Участники фестиваля смогли попробовать себя в роли ремесленника, танцора или певца, почувствовать энергию народного единства и сопричастности.

"Областной фестиваль русской традиционной культуры "Покров" даёт уникальную возможность прикоснуться к народным традициям, истокам и стать частью общего культурного пространства. Такой формат, основанный на интерактивности и сопричастности, укрепляет межнациональное согласие и способствует сохранению многообразия культур в нашем регионе", - поделился председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

В настоящее время идет народное голосование за лучшее выступление на фестивале. Отдать свой голос можно на странице комитета по делам национальностей Тюменской области в ВКонтакте. Итоги подведут 21 октября.

голосование , культура , фестиваль

