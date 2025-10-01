Участник проекта "Боевой кадровый резерв" оценил важность семейных гостиных

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Работу семейной гостиной регионального центра "Семья" оценил участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Роман Филатов. Ветеран подчеркнул, что поддержка военнослужащих СВО и тех, кто уже вернулся к мирной жизни, крайне важна, сообщает департамент социального развития.

"Когда люди объединены общей идеей, возникает удивительная синергия. Именно для этого мы создали семейные гостиные — пространство, где можно восполнить недостаток простого человеческого внимания через открытый диалог", — рассказала директор центра "Семья" Елена Перминова.

Роман Филатов отметил, что для вернувшихся из зоны боевых действий крайне важно общение без формальностей. Также он указал на потребность семей в доступной информации о видах и алгоритмах получения помощи в различных жизненных ситуациях.

Участник "Боевого кадрового резерва" проходит стажировку в департаменте социального развития Тюменской области с сентября по ноябрь.

Напомним, накануне члены общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" утвердили концепцию второго бразовательного модуля. Его посвятили экономике и финансам. Обучение стартует в декабре.