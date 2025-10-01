Участник проекта "Боевой кадровый резерв" оценил важность семейных гостиных
Работу семейной гостиной регионального центра "Семья" оценил участник проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Роман Филатов. Ветеран подчеркнул, что поддержка военнослужащих СВО и тех, кто уже вернулся к мирной жизни, крайне важна, сообщает департамент социального развития.
"Когда люди объединены общей идеей, возникает удивительная синергия. Именно для этого мы создали семейные гостиные — пространство, где можно восполнить недостаток простого человеческого внимания через открытый диалог", — рассказала директор центра "Семья" Елена Перминова.
Роман Филатов отметил, что для вернувшихся из зоны боевых действий крайне важно общение без формальностей. Также он указал на потребность семей в доступной информации о видах и алгоритмах получения помощи в различных жизненных ситуациях.
Участник "Боевого кадрового резерва" проходит стажировку в департаменте социального развития Тюменской области с сентября по ноябрь.
Напомним, накануне члены общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" утвердили концепцию второго бразовательного модуля. Его посвятили экономике и финансам. Обучение стартует в декабре.