  • 21 октября 202521.10.2025вторник
  • USD81,3582
    EUR94,3845
  • В Тюмени 6..8 С 3 м/с ветер южный

Депутат Андрей Потапов рассказал главе Тюмени о развитии спортивной инфраструктуры города

Политика, 10:59 21 октября 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Строительство современного спорткомплекса продолжается на ул. Осипенко, 51 в Тюмени. Открытие объекта площадью 2 тыс. 500 кв. м запланировано на 2026 год. О ходе работ главе города Максиму Афанасьеву в рамках рабочей поездки рассказал президент Фонда поддержки спорта депутат городской Думы Андрей Потапов.

В здании разместятся пять залов для игровых видов спорта, хореографии, единоборств и других видов физической активности. Новый центр станет не только базой для тренировок, но и площадкой для встреч, тренингов и образовательных мероприятий для молодёжи.

Особое внимание уделили инфраструктуре: повышению транспортной доступности, созданию парковочных зон и освещению. На встрече также обсудили подключение объекта к инженерным сетям и наметили дальнейшие шаги по благоустройству.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Также Максиму Афанасьеву был представлен уже действующий мультиспортивный центр "Стальной характер". Здесь регулярно проходят тренировки, соревнования и массовые мероприятия для детей и взрослых. Сегодня центр объединяет более 300 юных спортсменов и функционирует ежедневно с 9 до 22 часов.

В числе действующих секций — карате, волейбол, художественная гимнастика и другие виды спорта. Центр рассматривается не только как спортивная база, но и как важный социальный и образовательный объект. Здесь молодёжь получает возможность развиваться как физически, так и личностно — через наставничество, участие в турнирах и патриотическое воспитание.

Отметим, что инициативы Фонда находят поддержку со стороны городских властей, и работа по развитию спортивной инфраструктуры Тюмени будет продолжаться.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Потапов , гордума , Максим Афанасьев , спортивный центр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:49 21.10.2025В Тюменской области проходит Единый день дорожной безопасности
10:59 21.10.2025Депутат Андрей Потапов рассказал главе Тюмени о развитии спортивной инфраструктуры города
17:04 20.10.2025Артём Жога поручил взять на контроль подготовку к зиме коммунальной техники
16:11 20.10.2025В Госдуме предлагают дать участникам СВО право на второе образование на безвозмездной основе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора