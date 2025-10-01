Депутат Андрей Потапов рассказал главе Тюмени о развитии спортивной инфраструктуры города

Строительство современного спорткомплекса продолжается на ул. Осипенко, 51 в Тюмени. Открытие объекта площадью 2 тыс. 500 кв. м запланировано на 2026 год. О ходе работ главе города Максиму Афанасьеву в рамках рабочей поездки рассказал президент Фонда поддержки спорта депутат городской Думы Андрей Потапов.

В здании разместятся пять залов для игровых видов спорта, хореографии, единоборств и других видов физической активности. Новый центр станет не только базой для тренировок, но и площадкой для встреч, тренингов и образовательных мероприятий для молодёжи.

Особое внимание уделили инфраструктуре: повышению транспортной доступности, созданию парковочных зон и освещению. На встрече также обсудили подключение объекта к инженерным сетям и наметили дальнейшие шаги по благоустройству.

Также Максиму Афанасьеву был представлен уже действующий мультиспортивный центр "Стальной характер". Здесь регулярно проходят тренировки, соревнования и массовые мероприятия для детей и взрослых. Сегодня центр объединяет более 300 юных спортсменов и функционирует ежедневно с 9 до 22 часов.

В числе действующих секций — карате, волейбол, художественная гимнастика и другие виды спорта. Центр рассматривается не только как спортивная база, но и как важный социальный и образовательный объект. Здесь молодёжь получает возможность развиваться как физически, так и личностно — через наставничество, участие в турнирах и патриотическое воспитание.

Отметим, что инициативы Фонда находят поддержку со стороны городских властей, и работа по развитию спортивной инфраструктуры Тюмени будет продолжаться.

Николай Ступников