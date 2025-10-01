В Тюменской области исследовали более девяти тысяч проб воздуха

9 тыс. 69 проб воздуха исследовали в Тюменской области за девять месяцев 2025 г. Более половины из них взяты в городах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Проб атмосферного воздуха в городах Тюменской области с превышением предельно допустимой концентрации вредных веществ не регистрировалось. В сельских населенных пунктах зафиксировано восемь с превышением ПДК, что составило 0,3 процента", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, с января по сентябрь в регионе для социально-гигиенического мониторинга провели 179 лабораторных испытаний атмосферного воздуха в 21 точке. В том числе в зоне жилой застройки, на границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий и вблизи автомагистралей. Содержание взвешенных веществ, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, свинца, фенола, формальдегида, бензола, марганца, аммиака, сероводорода соответствуют гигиеническим нормативам.