Жители Тюменской области могут поддержать появление мобильного интернета в селах

Общество, 19:59 21 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три недели остается до окончания голосования за деревни и села с населением от 100 до одной тыс. человек, где уже в 2026 году появится мобильный интернет. В Тюменской облатси уже проголосовали более 1,5 тыс. человек.

В топ-три вошли с. Гилево Ярковского округа. Земляки отдали 256 голосов за то, чтобы сельчани смогли пользоваться интернетом. В С. Кулиге тюменского округа – 128, д. Алга Тобольского округа – 108.

Как сообщает Минцифры РФ, свой выбор сделали уже более 230 тыс. человек. Голосование продлится до 9 ноября включительно.

После подведения итогов будет сформирован перечень из населённых пунктов, в которых установят базовые станции 2G/4G. Они обеспечат качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.

Отметим, голосование проводится в рамках программы по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0.). С 2021 по 2024 год в Тюменской области интернет появился в 121 населенном пункте.

Отдать голос могут совершеннолетние россияне за населённый пункт из региона прописки. Жители Москвы и Санкт-Петербурга не участвуют в голосовании. Сделать это можно на странице сервиса для голосования на Госуслугах, или отправив письмо в Минцифры 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2. Его могут подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет.

