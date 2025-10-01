  • 21 октября 202521.10.2025вторник
Работников дорожного хозяйства и транспорта чествовали в Тюменской области

Общество, 20:22 21 октября 2025

скриншот видео Главного управления строительства Тюменской области | Фото: скриншот видео Главного управления строительства Тюменской области

Сотрудникам тюменских компаний в канун Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта вручило награды Главное управление строительства.

Почетные грамоты и благодарность за особые заслуги и достижения в профессиональной деятельности получили водители, контролеры и другие работники автотранспортных предприятий. Награждение состоялось в рамках выездного заседания Союза автотранспортников Тюменской области в Тобольске. После торжественной части обсудили актуальные вопросы.

"Состоялся очень хороший разговор о том, как сегодня живут автотранспортники Тюменской области. Оказывается, все по-разному", - отметил председатель общественного совета при Главном управлении строительства Тюменской области Андрей Никитин.

Напомним, профессиональный праздник у работников автомобильного и городского пассажирского транспорта 26 октября.

Видео Главного управления строительства Тюменской области

# награды , праздник

