Тюменец сыграл роль бармена в комедийном сериале "День семьи"

Тюменский ведущий Александр Панов снялся в семейной комедии "День семьи" с Александром Робаком. Премьера сериала состоится 27 октября на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

"Атмосфера на съёмках — лёгкая, весёлая и по-настоящему живая. Особенно запомнилась работа с Сергеем Епишевым — он настолько органичный и настоящий, что даже простая сцена превращалась в приключение. По сюжету его герой не заплатил за счёт и убегал из бара, а моя задача — догнать его. На бумаге всё выглядело просто: выхожу из кадра, делаются склейки — и готово. Но на площадке всё стало по-настоящему: Сергей действительно убегал и прятался где-нибудь за баннером, а я искал его с терминалом и говорил: "Оплачивать будете?" Он каждый раз отыгрывал удивление и разочарование, и в какой-то момент эта "погоня с терминалом" превратилась в отдельное мини-шоу — получился очень тёплый и весёлый съёмочный день", — рассказал тюменец.

По сюжету, представители старшего поколения семьи Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская) уже давно выполнили свой родительский долг и отправили дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак) во взрослую жизнь. Наконец-то пара может пожить для себя, но не тут-то было: Марина узнаёт о своей беременности. И это в 55 лет. Ира же воспитывает двух дочерей (Полина Савичева и Марта Евстигнеева) от первого брака вместе с новым мужем Семёном (Сергей Епишев). Супруги решают заняться бизнесом и открыть собственный магазин сыра, но окажется, что быть индивидуальными предпринимателями — дело не из простых. А Коля только собирается жениться, но выбор невесты удивляет всех — парень делает предложение домработнице из средней Азии Аиде (Ойдин Юсупова).

Фильм выйдет на экраны в 20 часов.

Возрастное ограничение: 16+