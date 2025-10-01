В Тюменской области утвердили программу развития общественного транспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональное правительство утвердило программу развития общественного транспорта Тюменской области до 2030 года. Губернатор Александр Моор подписал соответствующее постановление.

"Главная цель – обновление автобусного парка в городских и муниципальных округах. Работа будет вестись в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Инфраструктура для жизни", - написал в своих социальных сетях глава региона.

Сегодня в области действует 773 муниципальных и межмуниципальных маршрута. На линиях работает 2 тыс. 248 автобусов. Средний возраст машин превышает шесть лет, а большинство эксплуатируется от пяти до десяти лет.

Для обеспечения стабильной работы транспорта, повышения безопасности и комфорта пассажиров предусмотрено поэтапное обновление подвижного состава. На эти цели будет направлено свыше пяти миллиардов – из регионального и федерального бюджетов, а также из внебюджетных источников.