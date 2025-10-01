В России предложили расширить помощь "Защитников Отечества" на действующих военных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Замминистра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева предложила на заседании набсовета расширить помощь фонда на ветеранов СВО, получивших ранение, но решивших остаться на службе. Сейчас, согласно уставу, помощь оказывается демобилизованным военнослужащим и семьям погибших.

Среди мер поддержки: технические средства реабилитации, в том числе высокотехнологичные спортивные протезы, автомобили с ручным управлением, адаптивная одежда, а также адаптация жилых помещений, доплата к электронному сертификату, выдаваемому Социальным фондом России, обеспечение медицинскими изделиями и лекарственными препаратами.

"Девиз фонда "Защитники Отечества" – забота, уважение, справедливость. Это ключевые ценности, которыми мы руководствуемся в своей деятельности. Фонд помогает всем, кто встал на защиту Родины: добровольцам, контрактникам, сотрудникам ЧВК, участникам народных ополчений ЛНР и ДНР. И эту работу мы обязательно продолжим. Спасибо всем, кто нас поддерживает. С каждым из вас мы ежедневно идем плечом к плечу – в проектах фонда "Защитники Отечества", в работе региональных команд и во взаимодействии с Министерством обороны РФ", – обратилась к членам наблюдательного совета Анна Цивилева.

За два с половиной года работы фонд "Защитники Отечества" стал для ветеранов и семей участников СВО "единым окном" комплексной помощи. Создана экосистема сопровождения, основанная на индивидуальном подходе к каждому обратившемуся и тесном межведомственном взаимодействии. За это время в филиалы фонда поступило свыше двух миллионов обращений, из которых более 96% решено положительно.

Среди приоритетных задач остаются диспансеризация, содействие в оперативном оформлении и получении документов, трудоустройстве, а также оказание психологической помощи ветеранам спецоперации и членам семей погибших защитников.

Эта инициатива, озвученная на федеральном уровне, находит живой отклик в регионах, и Тюменская область не исключение.

"Сегодня наши герои, несмотря на тяжелые ранения, продолжают активно жить, служить и вносить вклад в развитие страны в военных комиссариатах и в нашем ТВВИКУ. Они помогают другим, потому что для таких, как они, слово "долг" не имеет срока. Особенно наши парни активно проявляют себя в патриотическом воспитании и на спортивной арене, добиваются просто замечательных результатов. Поэтому эта инициатива — возможность обеспечить наших парней, продолжающих службу и активно занимающихся спортом, всем необходимым для новых достижений. Их служба продолжается, и наша поддержка будет рядом!", - отметила руководитель тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

Добавим, что в заседании приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, статс-секретарь – заместитель иинистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, а также другие члены Наблюдательного совета.