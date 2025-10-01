Участник “Боевого кадрового резерва” продолжает знакомство с отраслью культуры в Тюменской области

Стажировка ветерана СВО, финалиста программы “Боевой кадровый резерв Тюменской области” Валентина Кучеренко продолжается в региональном департаменте культуры. Он знакомится с ососбенностями отрасли, государственными учреждениями и ресурсными центрами.

По словам Валентина, участие в разных мероприятиях в качестве зрителя, выступающего или эксперта помогает формировать насмотренность и практический опыт. Знакомство с руководством учреждений культуры дает понимание ресурсной базы, целей и задач по каждому направлению, убежден он.

Как сообщили в региональном департаменте культуры, следующим этапом стажировки в ноябре предусмотрено знакомство с работой в муниципальных образованиях региона.