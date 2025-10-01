  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • USD81,3475
    EUR94,6656
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер южный

Участник “Боевого кадрового  резерва” продолжает знакомство с отраслью культуры в Тюменской области

Общество, 10:57 22 октября 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Стажировка ветерана СВО, финалиста программы “Боевой кадровый резерв Тюменской области” Валентина Кучеренко продолжается в региональном департаменте культуры. Он знакомится с ососбенностями отрасли, государственными учреждениями и ресурсными центрами.

По словам Валентина, участие в разных мероприятиях в качестве зрителя, выступающего или эксперта помогает формировать насмотренность и практический опыт. Знакомство с руководством учреждений культуры дает понимание ресурсной базы, целей и задач по каждому направлению, убежден он.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Как сообщили в региональном департаменте культуры, следующим этапом стажировки в ноябре предусмотрено знакомство с работой в муниципальных образованиях региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , департамент культуры Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 22.10.2025Социальные инициативы тюменцев поддержат грантами
11:41 22.10.2025Жители Абатского округа передали землякам на СВО мотоциклы и маскхалаты
11:19 22.10.2025Участок региональной трассы отремонтировали между селами Абатского округа
11:08 22.10.2025Тюменских пешеходов призвали засветиться

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора