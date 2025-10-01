  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • USD81,3475
    EUR94,6656
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер южный

Курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ стартуют для тюменских школьников в ноябре

Общество, 15:21 22 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ стартуют в ТюмГУ с 1 ноября. Отдел довузовской подготовки Центра рекрутинга и развития университета набирает школьников 9-11 классов, а также учеников для углубленного изучения общеобразовательных предметов и поступления в гимназию вуза.

Формируются группы по русскому и английскому языкам, математике, литературе, физике, информатике, истории, географии, биологии, обществознанию и другим предметам. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели ТюмГУ, аккредитованные эксперты ЕГЭ. Слушателей курсов обеспечат необходимыми учебно-методическими пособиями.

Учащимся из удалённых районов предлагается дистанционная форма обучения, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

Уточнить информацию можно по телефону 8 (3452) 59−76−36. Заявки принимают на электронную почту: dp@utmn.ru.

Возрастное ограничение: 16+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЕГЭ , ОГЭ , ТюмГУ , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 22.10.2025Тюменские управленцы стали примером для коллег со всей России
16:53 22.10.2025Строительство теплотрассы в ЖК "Европейский" в Тюмени подрядчик выполнит в срок
16:49 22.10.2025Арт-объект "Река-крепость" установят в Тюмени к Новому году
16:38 22.10.2025В Тюменском лесничестве для собственных нужд жителей планируется отвести более 330 га

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора