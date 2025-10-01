Курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ стартуют для тюменских школьников в ноябре

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ стартуют в ТюмГУ с 1 ноября. Отдел довузовской подготовки Центра рекрутинга и развития университета набирает школьников 9-11 классов, а также учеников для углубленного изучения общеобразовательных предметов и поступления в гимназию вуза.

Формируются группы по русскому и английскому языкам, математике, литературе, физике, информатике, истории, географии, биологии, обществознанию и другим предметам. Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели ТюмГУ, аккредитованные эксперты ЕГЭ. Слушателей курсов обеспечат необходимыми учебно-методическими пособиями.

Учащимся из удалённых районов предлагается дистанционная форма обучения, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

Уточнить информацию можно по телефону 8 (3452) 59−76−36. Заявки принимают на электронную почту: dp@utmn.ru.

Возрастное ограничение: 16+