Тюменские управленцы стали примером для коллег со всей России

Команда тюменских управленцев возглавила рейтинг лучших по итогам программы РАНХиГС "Управленческое мастерство. Развитие региональных команд", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Участие в проекте приняли 42 управленца, представляющие самые разные сферы, связанные с инвестиционной деятельностью в регионе. Это инвестиционные уполномоченные муниципалитетов, представители ресурсоснабжающих организаций, отраслевых департаментов, взаимодействующие с бизнесом, уполномоченный по защите прав предпринимателей по Тюменской области. Такое обучение для них проходит ежегодно, в этом году главной темой стало формирование целевой модели системы управления инвестиционным климатом.

По итогам программы тюменцы продемонстрировали высокие результаты и получили признание коллег "За личный пример и профессиональную команду".

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, это показатель системной работы региона по развитию управленческих компетенций.

"Мы выстраиваем взаимодействие на всех уровнях власти, чтобы инвестиционная среда Тюменской области становилась ещё более устойчивой и открытой для бизнеса. Успех в программе РАНХиГС — это подтверждение высокого профессионализма и сплочённости нашей команды", - отметил он.

