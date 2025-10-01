В Тюменском лесничестве для собственных нужд жителей планируется отвести более 330 га

Работы по отводу лесосек, где жители будут заготавливать древесину для отопления или строительства, продолжаются в Тюменском лесничестве. В 2025 году планируется отвести более 330 га, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Специалисты лесничеств подбирают участки для будущих делян с учётом состояния и возраста деревьев, категории защитности земель, где они произрастают, и транспортной доступности.

Отводы выполняются ежегодно в разных районах области и проводятся строго по правилам.

Добавим, что отвод — не только разметка территории под заготовку. На месте эксперты определяют и обозначают границы участков, производят перечёт древесины и выбирают деревья, предназначенные к рубке. Затем оформляется необходимая техническая документация. При этом за каждой заготовкой неизменно следует работа по его восстановлению. Это позволяет рационально использовать природные богатства, сохраняя продуктивность лесов для будущих поколений.