Арт-объект "Река-крепость" установят в Тюмени к Новому году

Общество, 16:49 22 октября 2025

ГК «Страна Девелопмент» | Фото: ГК «Страна Девелопмент»

Арт-объект "Река-крепость" установят в заречной части города на бульваре ЖК "Европейский берег". По задумке архитекторов, это виляющая замкнутая фигура, которая выступает одновременно скамейкой, шезлонгом и архитектурной формой, сообщает администрация Тюмени.

Авторы – победители архитектурного конкурса "Вместе со Страной" от федерального застройщика. Это команда архитектурной студии "0806" из Самары. Она получила денежный приз и возможность воплотить идею в жизнь.

"Наш арт-объект, словно река, обрамляет пространство, создавая различные сценарии использования и коммуникации. На месте башен крепости – арочные проемы, конструкции в нижней части могут использоваться как скамейки и шезлонги", – поделились авторы.

В переводе с тюркских языков "тура" означает "крепость", "укрепление". Отсюда и название "Река-крепость". На импровизированных шезлонгах можно лежать и наблюдать за движением облаков. Элементы-стульчики предназначены для одиночного времяпрепровождения, а скамьи – для дружной компании.

Установить художественный объект планируется к Новому году.

