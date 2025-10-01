Детская хореографическая студия "Зори Тюмени" достигла успехов на конкурсе в Уфе
Детская хореографическая студия при ГАНТ "Зори Тюмени" достигла успеха на Всероссийском фестивале-конкурсе "Шаг к мечте" в Уфе, сообщает департамент культуры Тюменской области.
Коллектив удостоился высшей награды — Гран-при, а также стал лауреатом I степени за народно-сценические танцы "Удалой распляс" и "Озорной перепляс".
Под руководством Александра Арцера и педагога Инны Фахретдиновой юные танцоры подготовили яркие полномасштабные номера, покорившие жюри конкурса.
Уже 23 октября 2025 года студия представит новую сольную программу "Русский народ — образы героев" на сцене Тюменской филармонии. Концертная программа приурочена к Году защитника Отечества в России и Году героев в Тюменской области, продолжая творческие традиции коллектива.