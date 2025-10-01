  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • USD81,3475
    EUR94,6656
  • В Тюмени 0..2 С 0 м/с ветер юго-восточный

Детская хореографическая студия "Зори Тюмени" достигла успехов на конкурсе в Уфе

Общество, 19:43 22 октября 2025

департамент культуры Тюменской области Дмитрий Сиялов | Фото: департамент культуры Тюменской области

Детская хореографическая студия при ГАНТ "Зори Тюмени" достигла успеха на Всероссийском фестивале-конкурсе "Шаг к мечте" в Уфе, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Коллектив удостоился высшей награды — Гран-при, а также стал лауреатом I степени за народно-сценические танцы "Удалой распляс" и "Озорной перепляс".

Под руководством Александра Арцера и педагога Инны Фахретдиновой юные танцоры подготовили яркие полномасштабные номера, покорившие жюри конкурса.

Уже 23 октября 2025 года студия представит новую сольную программу "Русский народ — образы героев" на сцене Тюменской филармонии. Концертная программа приурочена к Году защитника Отечества в России и Году героев в Тюменской области, продолжая творческие традиции коллектива.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети , концерт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:58 22.10.2025В Тюмени приостановили строительство теплотрассы в ЖК “Европейский”
20:37 22.10.2025Хоровая капелла Тюменской филармонии отправится в гастрольный тур по России и Республике Беларусь
19:43 22.10.2025Детская хореографическая студия "Зори Тюмени" достигла успехов на конкурсе в Уфе
19:22 22.10.2025Рейды по безопасности пешеходов проходят на опасных "зебрах" Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора