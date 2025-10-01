Строительство теплотрассы в ЖК "Европейский" в Тюмени подрядчик выполнит в срок

Фото: ИА "Тюменская линия"

В тюменском ЖК "Европейский" продолжается строительство теплотрассы, которая обеспечит стабильное теплоснабжение новых домов и будущих социальных объектов в Заречных микрорайонах города.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор ООО "ПФК 72" Денис Уткин, для удобства жителей работы разделили на этапы.

"Сейчас работы ведутся на двух участках первого этапа. На точке врезки мы столкнулись со сложностями - существующие коммуникации отличаются от проектных отметок, - сообщил он. - По этой причине необходимо разработать технологическое решение, собственник электрических кабелей тоже участвует в процессе и уже запланировал работы по переустройству. Мероприятия будут в ближайшее время выполнены, и строительство тепловой сети на этом участке продолжится".

По словам Дениса Уткина, до 12 декабря теплоноситель должен быть включён. "С накладками, которые произошли у нас в самом начале, этот срок немного будет сдвинут, но мы делаем всё для того, чтобы наверстать время и постаратемся успеть к 12 декабря", - подчеркнул он.

Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй участок первого этапа практически закончен, в настоящее время выполняется обратная засыпка. Работы на объекте ведут в одну смену 28 монтажников, четыре сварщика, а также механизаторы. Во время строительных работ ограждения, зеленые насаждения, малые архитектурные формы и дорожные знаки не пострадают.

"Скоро приступим к зимнему благоустройству, поскольку погода уже не позволяет выполнить работы в летнем варианте. Весной восстановим летний вариант благоустройства", - добавил он.

Постоянный контроль за качеством работ ведётся как со стороны заказчика, так и со стороны администрации города. Кроме того, аттестованная лаборатория подрядчика и специалисты неразрушающего контроля проводят ультразвуковой контроль набора прочности бетона и конструкций.

"Под таким пристальным вниманием, в том числе, общественным, а также администрации, мы не имеем права сделать работу некачественно", - отметил Денис Уткин.

Напомним, строительство теплотрассы в ЖК "Европейский" для обеспечения стабильного теплоснабжения новых домов и будущих социальных объектов в Заречных микрорайонах Тюмени идёт на ул. Эрвье и Тихом проезде. Сеть будет обслуживать район общей жилой площадью более 285 тыс. кв. м с населением 8 тыс. 147 человек, там также построят три детских сада.

Николай Ступников