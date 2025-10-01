  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • USD81,3475
    EUR94,6656
  • В Тюмени 0..2 С 0 м/с ветер юго-восточный

Тюменский лагерь "Алые паруса" победил во всероссийском конкурсе 

Общество, 17:59 22 октября 2025

Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" | Фото: Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе"

Тюменский лагерь "Алые паруса" занял первое место во Всероссийском конкурсе "Лучший детский лагерь России – 2025", сообщает информационный центр правительства региона.

Итоги Года детского отдыха в системе образования РФ подвели на форуме "Большие смыслы" в Анапе.

Тюменская область стала победителем Всероссийского смотра-конкурса лучших субъектов страны.

Конкурс организован Центром всестороннего развития детей "Прогресс" при поддержке Министерства просвещения РФ."

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Алые паруса , лагерь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:58 22.10.2025В Тюмени приостановили строительство теплотрассы в ЖК “Европейский”
20:37 22.10.2025Хоровая капелла Тюменской филармонии отправится в гастрольный тур по России и Республике Беларусь
19:43 22.10.2025Детская хореографическая студия "Зори Тюмени" достигла успехов на конкурсе в Уфе
19:22 22.10.2025Рейды по безопасности пешеходов проходят на опасных "зебрах" Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора