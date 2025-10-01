Тюменский лагерь "Алые паруса" победил во всероссийском конкурсе
Тюменский лагерь "Алые паруса" занял первое место во Всероссийском конкурсе "Лучший детский лагерь России – 2025", сообщает информационный центр правительства региона.
Итоги Года детского отдыха в системе образования РФ подвели на форуме "Большие смыслы" в Анапе.
Тюменская область стала победителем Всероссийского смотра-конкурса лучших субъектов страны.
Конкурс организован Центром всестороннего развития детей "Прогресс" при поддержке Министерства просвещения РФ."