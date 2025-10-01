Президент России Владимир Путин поощрил жителей Тюменской области госнаградами
Президент России Владимир Путин поощрил жителей Тюменской области государственными наградами, сообщает информационный центр правительства региона.
Кирилл и Ксения Первушины награждены медалью ордена "Родительская слава" за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, награждены медалью Луки Крымского: медицинская сестра Областной клинической больницы №1 Инга Малышкина; врач Областной клинической больницы №1 Станислав Пыленко.
Указ о награждении опубликован на портале правовой информации.