  • 22 октября 202522.10.2025среда
  • USD81,3475
    EUR94,6656
  • В Тюмени 0..2 С 0 м/с ветер юго-восточный

Президент России Владимир Путин поощрил жителей  Тюменской области госнаградами

Общество, 18:55 22 октября 2025

скриншот видео с сайта kremlin.ru | Фото: скриншот видео с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поощрил жителей Тюменской области государственными наградами, сообщает информационный центр правительства региона.

Кирилл и Ксения Первушины награждены медалью ордена "Родительская слава" за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, награждены медалью Луки Крымского: медицинская сестра Областной клинической больницы №1 Инга Малышкина; врач Областной клинической больницы №1 Станислав Пыленко.

Указ о награждении опубликован на портале правовой информации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Путин , вручение госнаград

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:58 22.10.2025В Тюмени приостановили строительство теплотрассы в ЖК “Европейский”
20:37 22.10.2025Хоровая капелла Тюменской филармонии отправится в гастрольный тур по России и Республике Беларусь
19:43 22.10.2025Детская хореографическая студия "Зори Тюмени" достигла успехов на конкурсе в Уфе
19:22 22.10.2025Рейды по безопасности пешеходов проходят на опасных "зебрах" Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора