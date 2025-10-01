  • 23 октября 202523.10.2025четверг
В Казанском стало больше остановочных павильонов

Общество, 14:37 23 октября 2025

Администрация Казанского округа | Фото: Администрация Казанского округа

Автопавильон установили на ул. Ленина в с. Казанское. Еще один - на ул. Северной - заменили на новый, сообщает администрация Казанского округа.

Работы проведены в рамках контракта по ремонту муниципальных дорог.

# Казанское , остановка

