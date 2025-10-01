  • 23 октября 202523.10.2025четверг
Приток кандидатов на контрактную службу вырос в Тюменской области после увеличения регвыплаты

Общество, 13:42 23 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приток кандидатов на контрактную службу вырос в Тюменской области после увеличения размера региональной части выплаты для военнослужащих по контракту до 3 млн руб., а вместе с федеральными - до 3 млн 400 тыс. рублей. Заявления подают не только жители Тюменской области, но и других регионов.

"В основном это Томская область, Курган, Оренбург. Сумма поддержки складывается из губернаторской выплаты - три миллиона рублей, и 400 тысяч рублей от Министерства обороны. Предложение действует до 30 ноября. Размер денежного довольствия составляет от 210 тысяч рублей в месяц", - рассказал старший инструктор пункта отбора на службу по контракту Тюмени Михаил Бушуев журналистам региональных СМИ 23 октября.

Он уточнил, что для заключения контракта необходимо обратиться в пункт отбора на контрактную службу или в военкомат по месту жительства.

"Кандидат подает заявление, после чего его направляют на проверку здоровья и подготовку всех необходимых документов. Отказать кандидату в заключении контракта могут по состоянию здоровья, если комиссия признала его негодным к военной службе", - уточнил инструктор пункта отбора.

По его словам, от подачи заявления до отправки в воинскую часть проходит от двух до трех дней. В первый день кандидат пишет заявление и сдает анализы, во второй проходит военно-врачебную комиссию. Если у него готов пакет документов, то уже в этот день он может убыть на службу. В перечне необходимых документов копии паспорта, военного билета, ИНН, СНИЛС, реквизиты банка, где открыта карта Мир, анкета, автобиография, рапорт и сам контракт.

Военнослужащим по контракту также предоставляется пакет мер социальной поддержки: ипотека за счет Минобороны РФ, бесплатное образование, дети военнослужащих могут получить бесплатное образование в вузах и ссузах. Контрактников обеспечивают обмундированием, питанием. Предусмотрена и имущественная поддержка.

Получить подробную информацию об условиях службы и преимуществах можно по тел. 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1, на сайте службапоконтракту72.рф.

Отметим, получить региональную выплату могут граждане Российской Федерации из любого субъекта страны, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом наличие прописки в Тюменской области не является обязательным условием.

Оксана Корнеенкова

# военкомат , СВО , служба по контракту

