  • 23 октября 202523.10.2025четверг
  • USD81,6549
    EUR94,7543
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер юго-восточный

Росгвардейцы Тюменской области присоединились к всероссийскому фоточелленджу

Общество, 13:53 23 октября 2025

Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Росгвардейцы Тюменской области присоединились к всероссийскому фоточелленджу "Связь поколений", по замыслу которого они в точности воспроизводят сюжеты архивных фотографий служебных будней своих предшественников.

Уникальную акцию, впервые стартовавшую в 2018 году в Главном управлении Росгвардии по Московской области, позже поддержали коллеги из столичного главка ведомства.

В этом году фотопроект, призванный подчеркнуть преемственность традиций и неразрывную связь между поколениями стражей правопорядка, впервые охватил все регионы страны. В основе тематического фотомарафона – бережно хранимые архивные снимки, запечатлевшие историю становления и развития подразделений вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители воссоздают сюжеты старых фотографий в современных условиях, моделируя аналогичные ситуации и воспроизводя их в настоящем времени. Публикуемые современные фотографии повторяют архивные кадры служебной деятельности стражей порядка. На фотоснимках изображены сотрудники экипажей групп задержания, пунктов централизованной охраны, кадровых подразделений и дежурной службы. Первыми в акции, которая продлится до 29 октября, приняли участие сотрудники подразделений вневедомственной охраны столичного региона, а также Кемеровской области и Республики Саха (Якутия).

Фотографии будут публиковать на официальных сайтах вневедомственной охраны субъектов Российской Федерации, а также на страницах ведомства в соцсетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 23.10.2025Тюменские школьники освоили важнейшие навыки тактической медицины
15:21 23.10.2025В Тюменской области открыли отделение "Державы" в Вагае
15:10 23.10.2025В Ишимском районе готовят к открытию новый сквер
14:59 23.10.2025В тюменской школе № 48 открыли муралы героев СВО Павла Шубина и Кирилла Анкушева

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора