Росгвардейцы Тюменской области присоединились к всероссийскому фоточелленджу

Росгвардейцы Тюменской области присоединились к всероссийскому фоточелленджу "Связь поколений", по замыслу которого они в точности воспроизводят сюжеты архивных фотографий служебных будней своих предшественников.

Уникальную акцию, впервые стартовавшую в 2018 году в Главном управлении Росгвардии по Московской области, позже поддержали коллеги из столичного главка ведомства.

В этом году фотопроект, призванный подчеркнуть преемственность традиций и неразрывную связь между поколениями стражей правопорядка, впервые охватил все регионы страны. В основе тематического фотомарафона – бережно хранимые архивные снимки, запечатлевшие историю становления и развития подразделений вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители воссоздают сюжеты старых фотографий в современных условиях, моделируя аналогичные ситуации и воспроизводя их в настоящем времени. Публикуемые современные фотографии повторяют архивные кадры служебной деятельности стражей порядка. На фотоснимках изображены сотрудники экипажей групп задержания, пунктов централизованной охраны, кадровых подразделений и дежурной службы. Первыми в акции, которая продлится до 29 октября, приняли участие сотрудники подразделений вневедомственной охраны столичного региона, а также Кемеровской области и Республики Саха (Якутия).

Фотографии будут публиковать на официальных сайтах вневедомственной охраны субъектов Российской Федерации, а также на страницах ведомства в соцсетях.