В Тюменской области открыли отделение "Державы" в Вагае

Общество, 15:21 23 октября 2025

фото Тюменская областная дума

В Вагайском муниципальном округе создано отделение региональной организации "Держава", объединяющей участников СВО.

Главной задачей "Державы", по словам руководителя фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрея Артюхова, который принял участие в первом заседание Вагайского отделения, является помощь участникам СВО и их семьям, а также патриотическая работа с молодежью. "Региональное отделение "Единой России" окажет помощь организации по всем вопросам", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Всероссийская ассоциация ветеранов специальной военной операции была создана в мае 2023 года в Москве. В октябре 2024 года при поддержке Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" в регионе появилась аналогичная общественная организация "Держава", которая вошла в состав всероссийской Ассоциации. Основная ее цель - защита законных прав и интересов участников военной операции.

Член фракции Алексей Салмин, предложил бойцам включиться в воспитательный процесс подрастающего поколения. "Вы по праву можете вести диалог о патриотизме с молодежью, именно вам она поверит", - сказал он.

Глава Вагайского муниципального округа Сергей Сидоренко выразил уверенность, что ветераны спецоперации, вернувшись домой, продолжат служить Родине, но уже в мирной жизни, а их стойкость и мужество станут хорошим примером, сообщает пресс-служба облдумы.

Отметим, что уроженцем Вагая является ветеран СВО, Герой России Рустам Сайфуллин.

# Вагай , облдума , Рустам Сайфуллин , СВО

