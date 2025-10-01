Медобследование для подписания контракта в Тюмени можно пройти за один день

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кандидаты на подписание контракта на воинскую службу проходят медицинское обследование в Тюмени за один день. Для них организовали "зеленый коридор" в региональном медучреждении, которое находится рядом с тюменским пунктом отбора граждан на контрактную службу.

Об этом рассказала заведующая организационно-методическим отделом Областного кожно-венерологического диспансера Юлия Ростовцева в интервью журналистам региональных СМИ.

"Ускоренный режим обследования введен с учетом того, что среди кандидатов есть иногородние, которые приезжают из отдаленных территорий области. Исследование они проходят в день обращения, и в этот же день мы стараемся предоставить все результаты. Максимум – утром следующего дня", - уточнила представитель медорганизации.

Она отметила, что в утвержденном перечне – общие анализы, исследования на инфекции, гепатиты, ВИЧ, электрокардиография. Каждого кандидата вакцинируют и формируют забор биологического материала на определение ДНК.

Уже в день обращения результаты передают в военно-медицинскую комиссию. Специалисты анализируют документы и осматривают будущего военнослужащего.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Они проходят всех врачей, которые должны участвовать в медицинском освидетельствовании поступающих на службу по контракту. Это шесть специалистов: терапевт, хирург, невролог, окулист, психиатр, лор. Обычно к нам приходят достаточно здоровые граждане. Отсева по состоянию здоровья практически нет. Мы также смотрим заболевания, которые они перенесли в течение жизни, случи обращений в медицинские учреждения. На основании всех данных делаем выводы", - начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Тюменской области Александр Филимонов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, в Тюменской области после увеличения размера региональной части выплаты для военнослужащих по контракту до 3 млн рублей, а вместе с федеральными - до 3 млн 400 тыс. рублей, приток кандидатов на контрактную службу вырос. Заявления подают не только жители Тюменской области, но и других регионов. Контрактники могут пользоваться набором социальных льгот и гарантий.

На СВО очень востребованы специалисты с опытом работы. В том числе операторы БПЛА, саперы, инженеры, слесари, водители и строители.

Подробная информация об условиях службы и мерах поддержки по тел. 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1, на сайте службапоконтракту72.рф.

Получить региональную выплату могут граждане Российской Федерации из любого субъекта страны, иностранные граждане и лица без гражданства. При этом наличие прописки в Тюменской области не является обязательным условием.

Оксана Корнеенкова