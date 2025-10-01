В Тюменской области ИИ-мониторинг увеличил до 70 % точность обнаружения ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 70 % увеличили точность обнаружения ДТП благодаря ИИ-мониторингу транспортного потока в Тюменской области.

Об этом на XVIII Тюменском цифровом форуме "Инфотех" сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации, руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

"На сегодняшний день "Безопасный город" можно переименовать в "Умный город". Программа трансформировалась, развивается и масштабируется. Само по себе удивительно то, что есть возможность использовать данные, которые собираются в городской среде. Начинали с безопасности, а заканчиваем совершенно другим. Например, проектированием ширины тротуаров, мониторингом скопления людей", - отметил Дмитрий Григоренко.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он добавил, что многие решения о внедрении ИИ тиражированы во многих субъектах России. Первым и классическим является содержание и благоустройство дворов. Информация о мусоре, неработающих фонарях, незаконной рекламе через камеры сводится в одну точку, ИИ обрабатывает, и поступает задача, где убрать мусор, в каком фонаре поменять лампочку.

Напомним, форум и выставка информационных технологий "Инфотех" стартовали в Тюменском технопарке 23 октября. В этом году основное внимание уделили искусственному интеллекту, его тенденциям и перспективам. Желающие могут посетить выставку бесплатно.

Юлия Божок