  • 24 октября 202524.10.2025пятница
  • USD81,2690
    EUR94,3889
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер южный

В Тюменской области ИИ-мониторинг увеличил до 70 % точность обнаружения ДТП

Общество, 12:47 24 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 70 % увеличили точность обнаружения ДТП благодаря ИИ-мониторингу транспортного потока в Тюменской области.

Об этом на XVIII Тюменском цифровом форуме "Инфотех" сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации, руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.

"На сегодняшний день "Безопасный город" можно переименовать в "Умный город". Программа трансформировалась, развивается и масштабируется. Само по себе удивительно то, что есть возможность использовать данные, которые собираются в городской среде. Начинали с безопасности, а заканчиваем совершенно другим. Например, проектированием ширины тротуаров, мониторингом скопления людей", - отметил Дмитрий Григоренко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он добавил, что многие решения о внедрении ИИ тиражированы во многих субъектах России. Первым и классическим является содержание и благоустройство дворов. Информация о мусоре, неработающих фонарях, незаконной рекламе через камеры сводится в одну точку, ИИ обрабатывает, и поступает задача, где убрать мусор, в каком фонаре поменять лампочку.

Напомним, форум и выставка информационных технологий "Инфотех" стартовали в Тюменском технопарке 23 октября. В этом году основное внимание уделили искусственному интеллекту, его тенденциям и перспективам. Желающие могут посетить выставку бесплатно.

﻿

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ИНФОТЕХ , искусственный интеллект , Моор , программа «Безопасный город»

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 24.10.2025Тюменские компании трудоустраивают ветеранов СВО и их семьи
13:42 24.10.2025Тюменцев предупредили о мошенниках, которые просят задекларировать деньги
13:20 24.10.2025Последние выходные октября будут в Тюмени сухими и облачными
13:09 24.10.2025Тобольский школьник изобрел робота для повышения производительности манипулятора

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора