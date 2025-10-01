Полярную коллекцию пельменей представят ишимцы на агропромышленной выставке УФО

Линейку пельменей "Полярная коллекция" представит агрохолдинг "Юбилейный" на ХIII Межрегиональной агропромышленной выставке УФО. Это новинка предприятия, созданная специально, чтобы "согреть Север и удивить жителей южных регионов Сибири и Урала", сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"Участие в этом мероприятии является одной из наших традиций. Мы как производитель имеем возможность выйти в прямые коммуникации с потребителями, чье доверие является для нас безусловным приоритетом. Мы проводим дегустации продукции, получаем обратную связь, тем самым одновременно продвигаем наш бренд на новых территориях и анализируем, насколько потребителям интересны авторские разработки наших технологов", - рассказал руководитель Ишимского мясокомбината Александр Петров.

Напомним, выставка пройдет в "Екатеринбург-ЭКСПО" с 29 по 31 октября. Тюменскую область на ней представят 30 компаний.