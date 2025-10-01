Тобольский школьник изобрел робота для повышения производительности манипулятора
Манипулятор на основе планетарного редуктора собрал Матвей Иванов из с. Малая Зоркальцева Тобольского округа. Его разработка получила две бронзовых медали на конференции "Шаг в будущее ЮНИОР" в Москве, сообщает администрация муниципалитета.
В основе конструкции - подвижные диски, внутри которых расположен редуктор. За счёт такого механизма КПД манипулятора возрастает сразу на 30 %. Изделие интересно еще и тем, что все детали для него Матвей изготовил на 3D-принтере, который используется в школе на уроках технологии и робототехники.
Это не первая разработка тобольского школьника. Ранее он уже предсталял на различных конкурсах свою умную мини-ферму для домашних животных и другие полезные изобретения. Наставник и руководитель Матвея - учитель технологии Алексей Цейнер. Ежегодно его воспитанники становятся призёрами и победителями региональных и всероссийских конкурсов по инженерии и робототехнике.