Тобольский школьник изобрел робота для повышения производительности манипулятора

Общество, 13:09 24 октября 2025

Администрация Тобольского округа | Фото: Администрация Тобольского округа

Манипулятор на основе планетарного редуктора собрал Матвей Иванов из с. Малая Зоркальцева Тобольского округа. Его разработка получила две бронзовых медали на конференции "Шаг в будущее ЮНИОР" в Москве, сообщает администрация муниципалитета.

Администрация Тобольского округа | Фото: Администрация Тобольского округа

В основе конструкции - подвижные диски, внутри которых расположен редуктор. За счёт такого механизма КПД манипулятора возрастает сразу на 30 %. Изделие интересно еще и тем, что все детали для него Матвей изготовил на 3D-принтере, который используется в школе на уроках технологии и робототехники.

Это не первая разработка тобольского школьника. Ранее он уже предсталял на различных конкурсах свою умную мини-ферму для домашних животных и другие полезные изобретения. Наставник и руководитель Матвея - учитель технологии Алексей Цейнер. Ежегодно его воспитанники становятся призёрами и победителями региональных и всероссийских конкурсов по инженерии и робототехнике.

