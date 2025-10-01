  • 27 октября 202527.10.2025понедельник
Краснодонские дошкольники получили подарки от жителей Ишимского округа

Общество, 19:07 27 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплекты пальчиковых театров по мотивам сказок "Колобок", "Репка", "Теремок" и "Курочка Ряба" передали рукодельницы из Ишимского районного общества инвалидов и активисты "Женского движения Единой России" в Краснодон.

Всех героев они связали сами. Играть в такой театр будут воспитанники детского сада "Радуга".

“Пальчиковый театр – это не просто игра, а еще и средство для всестороннего развития и воспитания ребенка, интенсивного развития речи, обогащения словаря, развития сенсорики, логики, мышления, воображения и моторики. Надеемся, что эти наборы подарят радость краснодонским детям”, - поделилась исполнительный секретарь Ишимского районного местного отделения партии Наталья Малаховская.

Тюменские единороссы систематически поддерживают кранодонских друзей. Ранее они помогли открытию в учреждении младенческой группы: закупили и отправили коляски, манеж, стульчики для кормления, ходунки, набор мягких матов, электролюльку, увлажнитель воздуха, шкафчики и другой инвентарь, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

