  • 24 октября 202524.10.2025пятница
  • USD81,2690
    EUR94,3889
  • В Тюмени 1..3 С 1 м/с ветер южный

До миллиона рублей получат тюменские образовательные учреждения на развитие отделений "Движения первых"

Общество, 18:49 24 октября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

До одного миллиона рублей могут получить образовательные учреждения Тюменской области на развитие первичных отделений "Движения первых". Направления конкурса — "Наставничество", "Развитие семейного сообщества", "Социально значимая деятельность" и другие.

К участию в конкурсе первичных отделений допускаются команды из пяти и более участников в возрасте от 6 до 25 лет, а также двух наставников от 18 лет. Если в организации еще нет первичного отделения, можно открыть его до окончания заявочной кампании и присоединиться к проекту.

Регистрация открыта до 10 ноября.

Участников ждут задания разной сложности. Победителям вручат денежные премии на оформление пространств первичных отделений и покупку оборудования, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# движение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:02 24.10.2025В Тюменской области газифицировали деревню Быкова
19:52 24.10.2025"Наличники Приишимья" признаны "Книгой года‑2025" в Тюменской области
19:28 24.10.2025Победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ определили в Тюмени
18:49 24.10.2025До миллиона рублей получат тюменские образовательные учреждения на развитие отделений "Движения первых"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора