До миллиона рублей получат тюменские образовательные учреждения на развитие отделений "Движения первых"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

До одного миллиона рублей могут получить образовательные учреждения Тюменской области на развитие первичных отделений "Движения первых". Направления конкурса — "Наставничество", "Развитие семейного сообщества", "Социально значимая деятельность" и другие.

К участию в конкурсе первичных отделений допускаются команды из пяти и более участников в возрасте от 6 до 25 лет, а также двух наставников от 18 лет. Если в организации еще нет первичного отделения, можно открыть его до окончания заявочной кампании и присоединиться к проекту.

Регистрация открыта до 10 ноября.

Участников ждут задания разной сложности. Победителям вручат денежные премии на оформление пространств первичных отделений и покупку оборудования, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.