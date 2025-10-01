  • 25 октября 202525.10.2025суббота
Юные жители Казанского района примерят роль ремесленниками

Общество, 10:36 25 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Серия мастер-классов "Творческие выходные" пройдет в Казанском центре развития детей Казанского округа с 27 октября по 2 ноября. Участники узнают историю каждого ремесла.

"Изучение народных ремёсел своего края очень важно. Это связь с предками, с историей и культурой. Ремёсла отражают дух народа, его традиции и ценности. Их сохранение необходимо для будущих поколений. Мастерство передается из рук в руки, от сердца к сердцу. Это живая традиция, которую нельзя утратить", - рассказала руководитель проекта, педагог дополнительного образования Казанского центра развития детей Надежда Щетникова.

Школьники освоят техники ремёсел и создадут своими руками уникальные изделия: глиняные игрушки, расписные деревянные матрёшки и другие. Для ребят проведут мастер-классы по росписи матрешки, по вышивания крестиком и гладью, плетению из бумажных трубочек, росписи глиняных изделий и другое., сообщает "Мегатюмень".

Отметим, серия мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству "Творческие выходные" (в стиле "Русские традиции") — победитель "Программы поддержки сообществ".

