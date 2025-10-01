Школьники и студенты из Тюменской области участвуют в военно-спортивной игре "Штурм. Листопад"

38 команд по пять человек в каждой участвуют в военно-спортивной игре "Штурм. Листопад", которая проходит на полигоне ТВВИКУ у озера Андреевского 25 октября. Испытания инженерно-штурмовой полосы преодолевают школьники и студенты колледжей из разных населённых пунктов Тюменской области.

"Тюменская область – это золотое сердце России. Здесь живут труженики, защитники, спортсмены и самые лучшие люди Земли. Мы, старшее поколение, сделали свое дело и уходим в запас. Мы вверяем вам нашу замечательную страну, вам делать новые открытия, строить города, развивать науку, культуру, спорт и защищать нашу Родину. Сегодняшние соревнования являются одними из стартовых ступенек вашей взрослой жизни", - сказал на открытии Герой России, лётчик гражданской авиации Владимир Шарпатов.

В программе испытаний: оказание первой медицинской помощи, челночный бег, перевод немецких документов, метание ножей и малых пехотных лопат, поражение противника с использованием учебных и имитационных гранат. Также участники показывают свои умения при оборудовании полевого лагеря с использованием армейских палаток и по стрельбе в электронном тире.

В качестве судей выступают участники боевых действий и ветераны Вооруженных сил РФ.

"Чтобы победить, необходим крепкий командный дух, не обойтись и без взаимопомощи, а также необходимых навыков для выполнения этих учебно-боевых задач. Мы на каждый рубеж даем не более пяти минут, а вот при отражении диверсионно-разведывательной группы времени у ребят всего 60 секунд. При этом нужно одним стволом отстрелять в одну мишень. Это очень сложно, так что должна быть хорошая подготовка. Я уверен, что полученные во время подготовки к военно-спортивной игре навыки и испытания помогут на службе в армии и дальнейшей жизни", - поделился с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель направления по патриотическому воспитанию Тюменского областного совета ветеранов, полковник в отставке Сергей Кривошеин.

Команда из Ялуторовского филиала Тюменского медицинского колледжа приезжает на военно-спортивные состязания уже не в первый раз. Командир сборной Эльшан Абганеев, отметил, что студенты учли свои прошлые ошибки и готовы к покорению новых вершин.

"После наших неудачных бегов мы доработали ошибки и в прошлом "Штурме", который проходил весной, мы заняли призовое место. В этом сезоне должны занять первое общекомандное место", - добавил третьекурсник Эльшан Абганеев.

Итоги игры подведут сегодня в 16 часов. Команды-победительницы наградят кубками авторского исполнения, а участников, показавших лучшие индивидуальные результаты – медалями и ценными призами.

Напомним, что военно-спортивная игра проходит дважды в год. Весной это "Штурм. Метелица", а осенью "Штурм. Листопад".

Виктория Макарова