Эксперты объяснили тюменцам возможности детского банкинга для образования

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детский банкинг активно развивается в стране. Он становится частью финансового воспитания. Запросы клиентов в сфере таких финансовых продуктов становятся все более разнообразными.

"Родители хотят видеть не просто "урезанную" версию взрослой карты, а полноценный финансовый инструмент. Она добавляет, что наиболее востребованными функциями являются родительский контроль, геолокация платежей и автоматические накопления. Некоторые финансовые организации разработали целые экосистемы для детей, где они могут не только хранить карманные деньги, но и учиться планировать бюджет и копить на мечту", - рассказала tmn.aif.ru профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

Например, в одном из банков есть специальное детское приложение, которое представляет собой виртуального героя-помощника. С ним дети могут общаться и задавать ему вопросы.

Дмитрий Морковкин, доцент кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета, отметил, что тренд на раннее финансовое образование будет только усиливаться, и банки будут продолжать развивать геймифицированные элементы в своих продуктах. Финансовые привычки, сформированные в детстве, будут формировать экономическое поведение во взрослой жизни, убежден эксперт.