  • 26 октября 202526.10.2025воскресенье
  • USD80,9713
    EUR94,0820
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер юго-западный

Африканский союз Тюменской области провел экскурсию для 43 иностранных студентов

Общество, 11:39 26 октября 2025

из сообщества АСТО | Фото: из сообщества АСТО

Экскурсионный тур "Знакомство с Тюменью" для 43 иностранных студентов провела команда Африканского союза Тюменской области. Граждане Бенина, Того, Мали, Бангладеша, Индии, Кении и других стран познакомились со знаковыми достопримечательностями города и узнали о межкультурных сообществах региона.

"Наша цель — помочь новоприбывшим студентам адаптироваться, почувствовать себя частью большого и дружного сообщества Тюмени и преодолеть культурные барьеры. Мы видим, как важно создать для них комфортную среду. Эта экскурсия — лишь первый шаг. Уверены, что такие инициативы вносят значительный вклад в укрепление межнационального диалога и делают наш регион более открытым и привлекательным для молодёжи со всего мира, — рассказал изданию "КП-Тюмень" председатель Африканского союза Тюменской области Гбетоо Ромен.

Для максимального комфорта и понимания гид вел рассказ на английском, французском, арабском и португальском языках. А в маршрут включили мост Влюбленных, набережную реки Туры, главный корпус Тюменского государственного университета, музей "Городская дума", знаменитую "Круглую баню", дом Машарова и другие знаковые места. Завершился тур знакомством с деятельностью местных объединений.

Свои проекты представили Ассоциация иностранных студентов ТюмГУ, Международный клуб дружбы Тюменской области, Welcome-центр Тюменского государственного университета и Union of International Students Тюменского государственного медицинского университета.

Проект реализован при поддержке программы поддержки сообществ и мультицентра "Моя территория".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Африка , иностранные студенты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 26.10.2025В магазинах Тюменской области не будут продавать алкоголь 4 ноября
14:28 26.10.2025Тюменцы посадили яблони и сосны в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
14:08 26.10.2025Выставку “добрых картин” открыли на “Заботливом фестивале” в Тюмени
13:21 26.10.2025Досрочным выходом на пенсию воспользовались 340 тюменских водителей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора