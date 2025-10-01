Африканский союз Тюменской области провел экскурсию для 43 иностранных студентов

| Фото: из сообщества АСТО | Фото: из сообщества АСТО

Экскурсионный тур "Знакомство с Тюменью" для 43 иностранных студентов провела команда Африканского союза Тюменской области. Граждане Бенина, Того, Мали, Бангладеша, Индии, Кении и других стран познакомились со знаковыми достопримечательностями города и узнали о межкультурных сообществах региона.

"Наша цель — помочь новоприбывшим студентам адаптироваться, почувствовать себя частью большого и дружного сообщества Тюмени и преодолеть культурные барьеры. Мы видим, как важно создать для них комфортную среду. Эта экскурсия — лишь первый шаг. Уверены, что такие инициативы вносят значительный вклад в укрепление межнационального диалога и делают наш регион более открытым и привлекательным для молодёжи со всего мира, — рассказал изданию "КП-Тюмень" председатель Африканского союза Тюменской области Гбетоо Ромен.

Для максимального комфорта и понимания гид вел рассказ на английском, французском, арабском и португальском языках. А в маршрут включили мост Влюбленных, набережную реки Туры, главный корпус Тюменского государственного университета, музей "Городская дума", знаменитую "Круглую баню", дом Машарова и другие знаковые места. Завершился тур знакомством с деятельностью местных объединений.

Свои проекты представили Ассоциация иностранных студентов ТюмГУ, Международный клуб дружбы Тюменской области, Welcome-центр Тюменского государственного университета и Union of International Students Тюменского государственного медицинского университета.

Проект реализован при поддержке программы поддержки сообществ и мультицентра "Моя территория".