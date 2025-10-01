  • 26 октября 202526.10.2025воскресенье
В ОКБ № 1 Тюмени лечат глазные заболевания при сахарном диабете

Общество, 12:43 26 октября 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Глазные заболевания при сахарном диабете лечат врачи Областной клинической больницы № 1 Тюмени. В офтальмологическом отделении они выполняют операции на передовых лазерных установках, приобретённых по программе "Борьба с сахарным диабетом" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Как сообщает медучреждение, сахарный диабет может привести к осложнениям в виде диабетической ретинопатии, эндокринной офтальмопатии, катаракты, глаукомы и даже слепоты. Лечение пациентов с такими диагнозами возможно только на высокотехнологичном оборудовании, которым ОКБ № 1 ранее не обладала.

"На лазерах работает высококвалифицированный специалист Андрей Пименов, который прошёл специальное обучение, — комментирует заведующий офтальмологическим отделением, главный внештатный специалист - офтальмолог Григорий Симоненко. — Новые установки позволяют лечить патологии сетчатки глаз при диабете, то есть коагулировать ее при разных степенях повреждения, предотвращая прогрессирование болезни и стабилизируя зрение. Эта неинвазивная процедура помогает сохранить зрение, а в некоторых случаях даже улучшить его".

Воздействие сверхточным лазером является первым зарекомендовавшим себя действенным способом борьбы с ретинопатией, возникающей на фоне повышенного уровня глюкозы в крови. Такое лечение давно признано "золотым" стандартом в офтальмологии.

