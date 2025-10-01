В Тюменской области по 773 маршрутам курсируют 2 248 автобусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 248 автобусов курсируют по 773 маршрутам в Тюменской области. Услугами перевозчиков ежегодно пользуется порядка 170 миллионов пассажиров. Сообщает Главное управление строительства.

"Наши автотранспортники внедряют самые передовые технологии. Автобусы оборудованы стационарными валидаторами, управляющими терминалами в кабине водителя, действует система "Антисон". Обновляется автопарк: последняя партия это 119 новых транспортных единиц, приобретённых в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Благодаря всем этим изменениям повышается качество обслуживания населения", - рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев.

Он поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником и поблагодарил их за мастерство, преданность профессии, ответственность: "Своим трудом вы вносите достойный вклад в развитие Тюменской области. Здоровья каждому, безаварийной работы и зелёного света на всех жизненных перекрёстках".