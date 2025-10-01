  • 26 октября 202526.10.2025воскресенье
  • USD80,9713
    EUR94,0820
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер юго-западный

Иностранные гости побывали в ялуторовском музее "Торговые ряды"

Общество, 20:33 26 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участники Международного клуба Тюменского медицинского университета побывали на культурно-историческом фестивале "Мамонтовские дни" в Ялуторовске. Как сообщили в городском музейном комплексе, иностранные студенты смогли познакомиться с наследием великого промышленника и мецената Саввы Мамонтова.

Центральным событием стала экскурсия по музею "Торговые ряды", где хранится память о знаменитой династии. Сотрудники музея рассказали гостям о судьбе и заслугах этой выдающейся личности в истории России.

Программа визита включала экскурсию "Уездный город", во время которой гости погрузились в историю города с момента его основания до середины XX века. Особую атмосферу создала купеческая гостиная, где молодые люди смогли прикоснуться к истории, исполнив музыкальные произведения на старинном рояле.

Кульминацией знакомства с городом стала чайная музея, где будущих медиков по всем канонам сибирского гостеприимства угостили блинами с грушевым вареньем из музейного сада и ароматным чаем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# иностранные студенты , Торговые ряды , Тюменский медицинский университет , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:33 26.10.2025Иностранные гости побывали в ялуторовском музее "Торговые ряды"
19:37 26.10.2025Жители Тюмени узнают больше о важности принятия себя на спектакле "Тело"
17:34 26.10.2025Ялуторовские врачи провели сотое успешное стентирование сердца
16:41 26.10.2025В магазинах Тюменской области не будут продавать алкоголь 4 ноября

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора