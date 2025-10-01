Иностранные гости побывали в ялуторовском музее "Торговые ряды"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участники Международного клуба Тюменского медицинского университета побывали на культурно-историческом фестивале "Мамонтовские дни" в Ялуторовске. Как сообщили в городском музейном комплексе, иностранные студенты смогли познакомиться с наследием великого промышленника и мецената Саввы Мамонтова.

Центральным событием стала экскурсия по музею "Торговые ряды", где хранится память о знаменитой династии. Сотрудники музея рассказали гостям о судьбе и заслугах этой выдающейся личности в истории России.

Программа визита включала экскурсию "Уездный город", во время которой гости погрузились в историю города с момента его основания до середины XX века. Особую атмосферу создала купеческая гостиная, где молодые люди смогли прикоснуться к истории, исполнив музыкальные произведения на старинном рояле.

Кульминацией знакомства с городом стала чайная музея, где будущих медиков по всем канонам сибирского гостеприимства угостили блинами с грушевым вареньем из музейного сада и ароматным чаем.